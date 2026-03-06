Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió opinar sobre informes de una supuesta ayuda de Rusia a Irán. (FE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

