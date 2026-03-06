El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

“¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa”, le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.

Cuando se le preguntó sobre los mismos informes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en la cadena CBS News que el presidente “es muy consciente de quién está hablando con quién”.

“Estamos rastreando todo”, dijo Hegseth en la entrevista que aún no se transmite completa.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el viernes que la perspectiva de que Rusia comparta inteligencia con Irán “claramente” no está haciendo una diferencia en la guerra con Irán.

Moscú ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas a Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

Expertas consultadas por The Washington Post recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

