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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de lanzar una acción militar contra un grupo yihadista afiliado a Al Qaeda en Mali, informó este miércoles el periódico The Washington Post.

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