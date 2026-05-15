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El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó comentar este viernes sobre los reportes de una posible investigación de su Gobierno contra el expresidente cubano, Raúl Castro, e insistió en que tienen mucho que dialogar con La Habana.

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