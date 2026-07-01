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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 26 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 26 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evocó este miércoles la guerra hispano estadounidense del siglo XIX en la que su país se hizo con territorio español, como Cuba, y valoró actualmente a España como un miembro de la OTAN que “no se está portando bien”.

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