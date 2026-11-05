icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra “veto” sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?