Trump exige a la Universidad de Harvard una indemnización de 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a la Universidad de Harvard una compensación de 1.000 millones de dólares en concepto de “daños y “perjuicios” después de que el diario The New York Time informara que el Gobierno había desistido de pedir 200 millones al centro universitario para acabar con el contencioso que mantienen.

