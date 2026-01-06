El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
Trump exige a Venezuela que ponga fin a sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, según ABC
Trump exige a Venezuela que ponga fin a sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, según ABC

Trump exige a Venezuela que ponga fin a sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, según ABC

La Administración del presidente estadounidense, , ha comunicado a la presidenta interina de , Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

Francisco Sanz
Según uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE.UU. cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con ABC News, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses.

Hasta el momento Venezuela, dirigido de forma provisional por Rodríguez no emite comunicación oficial sobre la exigencia adelantada por Trump.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.

