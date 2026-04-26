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El presidente estadounidense Donald exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca tras el tiroteo en cena de gala de corresponsales. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El presidente estadounidense Donald exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca tras el tiroteo en cena de gala de corresponsales. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo la finalización inmediata del polémico salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca, tras haber sido evacuado la noche del sábado de la cena de la Asociación de Corresponsales por la irrupción de un hombre armado.

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