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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en el escritorio Resolute del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en el escritorio Resolute del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que su intento de limitarla en el Tribunal Supremo fracasara.

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