El presidente estadounidense Donald Trump exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un “despreciable llamado a la violencia” por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump.

“Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió el presidente estadounidense al criticar unos comentarios del humorista, quien en su programa de la semana pasada había considerado que la primera dama irradiaba “el aura de una futura viuda”.

La primera dama Melania Trump participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / Yuri Gripas / POOL

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