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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. (Fotos de Mandel NGAN y Robyn Beck / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. (Fotos de Mandel NGAN y Robyn Beck / AFP).
/ MANDEL NGAN ROBYN BECK
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un “despreciable llamado a la violencia” por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump.

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