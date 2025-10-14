El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió el martes al movimiento palestino terrorista Hamás a entregar los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

“Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados, como se prometió”, escribió Trump en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo.

Por otro lado, los restos de cuatro rehenes entregados el lunes por Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, anunció este martes el ejército israelí.

Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, que fueron llevados a Gaza, como parte del acuerdo para un cese el fuego con Hamás, anunció este martes un hospital del territorio palestino.

El acuerdo suscrito por Israel y Hamás en el marco del alto al fuego promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.