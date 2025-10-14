El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington D. C. el 14 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington D. C. el 14 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, , urgió el martes al a entregar los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados, como se prometió”, escribió Trump en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo.

Francisco Sanz
Por otro lado, los restos de cuatro rehenes entregados el lunes por fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, anunció este martes el ejército israelí.

Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, que fueron llevados a Gaza, como parte del acuerdo para un cese el fuego con Hamás, anunció este martes un hospital del territorio palestino.

El en el marco del alto al fuego promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)

