El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando unos 100 indultos y conmutaciones de penas para entregarlos en su último día en el cargo, es decir, este miércoles 20 de enero.

Un informe de la CNN, basado en tres fuentes cercanas al tema, refiere que Trump entregaría el perdón a personas cercanas implicadas en casos muy controversiales y conocidos raperos.

Según The Washington Post, en la reunión sobre los indultos participó el asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, la hija de Trump, Ivanka, y otros allegados que revisaron las solicitudes de indulto y sus respectivas apelaciones.

Según el Post, aunque Trump se ha planteado la posibilidad de un autoindulto, aún no se ha llegado a ninguna decisión final, incluso algunos asesores le han advertido contra el uso de ese poder. CNN también obtuvo información de funcionario de la Casa Blanca que dijo que aún no se había elaborado el papeleo para un autoindulto.

En diciembre, Trump estuvo firmando un gran número de perdones y conmutaciones de penas, incluyendo beneficios para dos investigados por el fiscal especial Mueller en la trama del ‘Rusiagate’, su exasesor Roger Stone y el exjefe de su campaña electoral Paul Manafort. También concedió en diciembre indulto a Charles Kushner, el padre de su yerno Jared.

En esta fotografía de archivo del 27 de junio de 2019, Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente Donald Trump, llega escoltado por agentes a una corte en Nueva York después de que lo acusaran de fraude con hipotecas estatales. (AP Foto/Seth Wenig, archivo).

Los tres estaban incluidos en un listado de 29 personas perdonadas por Trump.

Los indultos a Manafort y Stone representaron un espaldarazo de Trump a sus colaboradores y también una bofetada a los fiscales que investigaron la trama rusa y que los condenaron.

El diario The New York Times publicó el domingo una investigación en la que se denunciaba que algunos de los aliados del presidente han estado cobrando honorarios de delincuentes ricos para presionar a la Casa Blanca por clemencias.

Allí se señala directamente a Brett Tolman, un exfiscal federal que ha estado asesorando a la Casa Blanca sobre indultos y conmutaciones y que ha monetizado su trabajo recaudando decenas de miles de dólares en las últimas semanas. Este busca la clemencia para un hijo de un exsenador de Arkansas y una socialité de Manhattan que se declaró culpable de un plan de fraude, entre otros.

También se menciona en la investigación John M. Dowd, exabogado personal de Trump, quien se ha promocionado ante delincuentes convictos como alguien que podría obtener indultos debido a su estrecha relación con el presidente.

A un antiguo asesor principal de la campaña de Trump se le pagaron US$50.000 para ayudar a buscar el indulto para John Kiriakou, un exoficial de la CIA condenado por divulgar información clasificada ilegalmente.





Con información de CNN, The Washington Post, The New York Time y AFP.

