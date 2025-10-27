Escucha la noticia
Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina
El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó el lunes a su aliado y homólogo argentino Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país.
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.
En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei “fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”.
Estados Unidos otorgó a Argentina una ayuda financiera por 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos.
Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue “realmente inesperado” y que “la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho”.
