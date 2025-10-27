Trump felicita a Milei por su “victoria aplastante” en legislativas de Argentina

El presidente estadounidense Donald Trump aparece junto a banderas nacionales de Malasia antes de partir en el Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Sepang, el 27 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
El presidente estadounidense, , felicitó el lunes a su aliado y homólogo argentino por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.

En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei “. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”.

Estados Unidos por 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos.

Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue “realmente inesperado” y que “la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho”.

Argentina comenzó a elegir este domingo 26 de octubre una parte de los miembros del Congreso un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos. (AFP)

