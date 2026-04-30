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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de la prensa durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 30 de abril de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de la prensa durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 30 de abril de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una ley bipartidista aprobada por la Cámara baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado.

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