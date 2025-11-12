El presidente estadounidense Donald Trump muestra el paquete de leyes firmado para reabrir el gobierno federal en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump muestra el paquete de leyes firmado para reabrir el gobierno federal en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos

Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara de Representantes este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Congreso de Estados Unidos aprueba acuerdo y pone fin al cierre de Gobierno más largo de su historia

Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto”, declaró el mandatario y calificó como “una extorsión” demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Durante su intervención, Trump envió un mensaje a los republicanos del Congreso y dijo “Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”, agregando que “no olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano”, haciendo referencia a las votaciones intermedias de 2026.

El proyecto de ley que firmó el republicano garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales que se agotará el 30 de enero del próximo año a medianoche.

El acuerdo contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en la frontera sur; financiamiento adicional para el Departamento de Asuntos de Veteranos, destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos; y fondos para el Departamento de Agricultura enfocados en ampliar los programas de nutrición infantil y asistencia alimentaria.

La ley fue rechazada por los líderes demócratas en ambas cámaras porque la razón central de la disputa, la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria, fue suprimida y programas como el Obamacare perderá financiamiento en diciembre.

MÁS INFORMACIÓN: Trump presiona a legisladoras republicanas para no publicar archivos de Epstein, según medios

Durante la firma, Trump había habilitado el espacio a preguntas, interrumpió para hablar de temas económicos y luego la prensa fue invitada a salir de la oficina cuando un reportero gritó al mandatario una duda sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que lo ponen en el centro de la polémica, por supuestamente haber tenido conocimiento de los crímenes y contacto con una de las víctimas.

El cierre de Gobierno, duró 43 días, se convirtió en el más largo de la historia estadounidense, afectado con la cancelación de miles de vuelos domésticos, así como la paralización de los salarios de más de 1,3 millones de trabajadores federales.

Los efectos de a ley aprobada podrían comenzar a ser visibles desde este jueves, cuando miles de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, luego de haber sido convocados por diversas agencias federales ante la inminente firma de un acuerdo.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles 12 de noviembre a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC