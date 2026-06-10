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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra la “Ley de Seguridad para Estados Unidos” firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra la “Ley de Seguridad para Estados Unidos” firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su agenda de control migratorio.

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