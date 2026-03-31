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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que limita el voto por correo en las elecciones federales, en el marco de su campaña para reforzar su discurso sobre posibles fraudes electorales en las intermedias que se disputarán en noviembre.

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