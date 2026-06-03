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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilitará su despido por parte de la Administración.

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