¿Después de la era de Donald Trump, empezará el reinado de Ron DeSantis? El gobernador de Florida es la sangre nueva, aquel renovará al partido republicano, más allá de si el exmandatario Donald Trump decide postular nuevamente a la presidencia en el 2024 o de si será el joven político de 42 años quien representará a dicho partido.

No por nada a DeSantis loapodan ‘mini Trump’. Que nadie dude de que se trata de un político de gran atractivo en el país. Ello explica que el exgobernante de EE.UU. haya declarado que lo imagina como su dupla en la carrera hacia la Casa Blanca en el 2024.

“Se han hecho sondeos y él encabeza las preferencias entre todos los republicanos -comenta el analista y profesor de profesor en la UCLA, Octavio Pescador-. Cuando en ellos se incluye a Trump, él queda segundo, pero cuando el expresidente no figura, De Santis es primero”.

Como gesto de agradecimiento al innegable líder de los conservadores estadounidenses, el gobernador de Florida acaba de firmar una ley que genera polémica porque, según sus oponentes, restringiría el voto por correo. No olvidemos que el sufragio postal era una de las pesadillas de Trump, quien -sin dar pruebas fehacientes de ello- señalaba que tal sistema se prestaba al fraude.

La rúbrica la estampó durante una sesión cerrada en la que la única cadena de televisión invitada fue la trumpista Fox. De Santis, en ese sentido, es el republicano ideal y por eso su popularidad se desborda en Florida.

“Es atractivo porque habla como Trump. Es muy, digamos, altanero en su discurso. También es muy carismático”, sostiene Pescador.

DE AZUL A ROJO

Es curioso el caso del estado de Florida porque vivió un profundo cambio que lo hizo dejar de votar por el partido demócrata para preferir al republicano. Para explicarlo, cuenta el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida Eduardo Gamarra, habría que remontarse a la década del 60, y mencionar a Ronald Reagan y los Bush.

“La administración de Clinton, a pesar de ser demócrata, se movió en la dirección de los republicanos en temas de políticas públicas. Y, en el 94, él perdió las elecciones de medio termino y creció una ola que terminaría por dejar pocas legislaturas demócratas”, sostiene.

El maretazo se dio en el 2000, cuando Al Gore perdió las elecciones.

Más adelante, el tándem de hermanos George W. y Jeff Bush hizo que “Florida cambiara de color político a nivel local”.

“Y para controlar las cámaras, redibujaron los distritos legislativos de manera que se aseguraron que sean republicanos. Esto puede sonar extraño porque es fraude”, agrega Gamarra.

El gobernador de Florida, Ron de Santis, junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS

EL ESTILO IMPORTA

Gamarra anota que, hace 20 o 30 años, era poco probable toparse con políticos que se manejaran como Trump o De Santis, que ese estilo se habría considerado irrespetuoso. Pero que sí existía: el representante del estado de Georgia, Newt Greenwich, era un buen ejemplo de cómo se hacía política agresiva.

Manteniendo las formas, sin embargo, los republicanos no daban pie con bola.

Las alarmas en el partido empezaron a sonar en el 2008 y, más tarde, en el 2012, con las derrotas de John McCain y Mitt Romney. ¿Cómo podrían revertir la tendencia?

“Los republicanos comisionaron un informe después de las elecciones del 2012, y en este se concluyó que no iban a volver a ganar si es que no se volvían más tolerantes y si no incluían a las minorías. ¿Y qué pasó? Que hicieron todo lo opuesto”, dice Gamarra.

Y agrega: “Hoy es el partido casi exclusivamente de los blancos y es un partido que ha decidido que todo lo que tiene que ver con los logros de los derechos civiles de los últimos 60 años, son parte de una agenda comunista o socialista. Y ese mensaje, que es el mismo que están utilizando en contra del paquete legislativo del presidente Biden, les ha funcionado”.

El partido republicano y De Santis han logrado seducir a los votantes cubanoamericanos. EFE

En esa lógica es que se mueve DeSantis, quien, tal como recuerda Pescador, tiene el espaldarazo de medios de comunicación como Fox.

Pero apoyarse en el voto de los blancos, hacer una colación con una parte importante del voto hispano -ahí están los cubanoestadounidenses que tiemblan cuando se menciona al cuco del comunismo-, y de una gestión de la pandemia que pasó asolapada en comparación al cataclismo neoyorquino, no parece ser suficiente.

DeSantis y los republicanos se muestran constantemente enterados de los problemas, y listos para solucionarlos. “Está siempre presentes en la vida del votante de Florida”, agrega Gamarra.

El gobernador, por supuesto, ha sacado provecho. Gamarra destaca que la mayoría entiende que DeSantis ha hecho gestión exitosa del estado, y que por eso es que todo apunta a que será reelegido. Por supuesto, nadie duda de su imagen presidenciable.

“DeSantis tiene experiencia en el Congreso, ahora como gobernador, y obviamente quiere llegar a la presidencia –dice el especialista-. Y de todas las figuras nuevas del partido republicano, es probablemente la única que tiene una base social significativa y algo que puede trascender a Florida”.

