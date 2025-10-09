Donald Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

“ Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder ”, declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se “están perdiendo unas 7.000 personas a la semana”, algo que definió como “bastante grave”.

“Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, aseguró.

Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla el fin de la ofensiva israelí en el enclave y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino.

El republicano, que busca obtener el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será anunciado el viernes, suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Expertos señalan, sin embargo, que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.

