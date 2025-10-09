El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 9 de octubre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 9 de octubre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Donald Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre y para un es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la será el próximo.

Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se “están perdiendo unas 7.000 personas a la semana”, algo que definió como “bastante grave”.

Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, aseguró.

Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla el fin de la ofensiva israelí en el enclave y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino.

El republicano, que busca obtener el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será anunciado el viernes, suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Expertos señalan, sin embargo, que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

