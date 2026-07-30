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Dos páginas interiores de un ejemplo de los pasaportes conmemorativos de edición limitada preparando en honor al 250 aniversario de Estados Unidos.(Departamento de Estado de Estados Unidos / EFE)
Dos páginas interiores de un ejemplo de los pasaportes conmemorativos de edición limitada preparando en honor al 250 aniversario de Estados Unidos.(Departamento de Estado de Estados Unidos / EFE)
/ Departamento de Estado EEUU
Por Agencia EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que el próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

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