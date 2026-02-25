Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
/ KENNY HOLSTON / POOL
Por Agencia AFP

Los demócratas acusaron el miércoles a la administración de Donald Trump de llevar a cabo “el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna”, después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

