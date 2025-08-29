Miembros del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionaron enfurecidos este viernes ante un artículo que publica el medio digital Político y que recoge testimonios que cuestionan la gestión de Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, en cuestiones relacionadas con la guerra de Ucrania y en especial con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Esta nota de Político es una falta grave al periodismo. Pero es más que eso: es una operación de influencia extranjera destinada a dañar a la Administración y a uno de nuestros miembros más eficaces”, publicó en su cuenta de X el vicepresidente J.D Vance en referencia al artículo.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó que “demasiados periodistas son utilizados como ovejas por personas que impulsan una agenda clara”.

El artículo tiene trece testimonios de distintos funcionarios europeos y estadounidenses, la mayoría desde el anonimato, y algunos de ellos juzgan a Witkoff por analizar el conflicto entre Ucrania y Rusia desde una “perspectiva inmobiliaria, como si se tratara de una disputa de tierras”.

Una persona familiarizada con este esfuerzo diplomático de Witkoff dijo a Político que “Se nota su inexperiencia, tiene la confianza del presidente, lo cual es evidente, pero ha habido cierta confusión sobre lo que se ha dicho y acordado”.

La pieza que provocó molestia en la Casa Blanca también señala que el enviado especial “parece tener dificultades para hacer más de una tarea a la vez”, y otras fuentes anónimas lo acusan de no revisar su correo gubernamental con frecuencia, de no estar localizable para su equipo de ayudantes o de no consultar con asesores dentro y fuera del Gobierno.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/AARON SCHWARTZ) / AARON SCHWARTZ / POOL

Y sobre todo, varias voces destacan que parece actuar muchas veces en solitario y que por ello no ha comunicado correctamente el contenido de sus interacciones con Putin a diplomáticos estadounidenses, lo que ha provocado malentendidos con el lado ruso.

Sin embargo, Político también recogió voces de personas como el asesor de Seguridad Nacional de Reino Unido, Jonathan Powell, quien afirmó que “Witkoff ha sido capaz de abrir puertas que nadie más pudo” o que “es alguien que genera confianza en actores clave”.

El vicepresidente Vance agregó en su reacción que este tipo de artículos son “una especie de interferencia extranjera” y dijo que buscan demeritar los esfuerzos por encontrar acuerdos de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Witkoff fue el responsable de concretar la histórica reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska el pasado 15 de agosto y diversos medios han cuestionado la falta de resultados reales que dicho encuentro ha traído para de cara a que Moscú y Kiev se reúnan para hablar de la paz.