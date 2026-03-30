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El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes al estado de Minesota por permitir la participación de niñas trans en deportes femeninos, algo que, alegan, supone una discriminación “por razón de sexo” y viola la ley federal.

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