“Vamos a vender una tarjeta de oro”, dijo Trump desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. “Tienes una green card. Esta es una tarjeta de oro. Vamos a ponerle un precio a esa tarjeta de alrededor de US$ 5 millones y eso te dará privilegios de tarjeta verde, además de ser una ruta hacia la ciudadanía”, agregó.

“La gente rica vendrá a nuestro país comprando esta tarjeta. Serán ricos y tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente. Creemos que será un gran éxito y que nunca se ha hecho nada parecido”, siguió Trump.

El mandatario sostuvo que la venta de las tarjetas de oro comenzará en unas dos semanas. También habló de la posibilidad de que el gobierno federal pueda vender 10 millones de tarjetas de oro para reducir el déficit. “Podría ser grandioso, tal vez sea fantástico”, dijo.

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene un gorro que dice "Trump tenía razón en todo". (EFE/EPA/YURI GRIPAS). / YURI GRIPAS / POOL

“Es algo así como una tarjeta verde, pero a un nivel más alto de sofisticación, es un camino hacia la ciudadanía para las personas, y esencialmente para las personas ricas o las personas con gran talento, donde las personas ricas pagan para que esas personas con talento entren, lo que significa que las empresas pagarán para que las personas entren y tengan un estatus a largo, largo plazo en el país”, insistió Trump.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien se encontraba con Trump, detalló que la tarjeta de oro sustituirá al Programa de Inmigración para Inversores EB-5, que permite a inversores extranjeros, junto con sus esposas e hijos menores de 21 años, obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

“Tendrán que pasar por un proceso de verificación, por supuesto, para asegurarnos de que sean ciudadanos globales maravillosos de clase mundial”, dijo Lutnick.

Ni Trump ni Lutnick dieron más detalles sobre cómo será el proceso de selección para acceder a la tarjeta de oro. Esa información se conocerá en los próximos días.

Henley & Partners, una firma de asesoría,

sostiene que más de 100 países de todo el mundo ofrecen “visas de oro” a personas adineradas, entre ellos Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Italia.

Las visas para millonarios y los riesgos

Torres de gran altura a lo largo de la céntrica Sheikh Zayed Road en Dubái el 3 de julio de 2023. (Foto de Karim SAHIB / AFP). / KARIM SAHIB

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian comentó a El Comercio que el plan de Trump es similar al que ya ofrecen varios países de Europa y de Asia para atraer a inversionistas.

“El tema es que a veces se da ese tipo de ventajas sin hacer un filtro adecuado para verificar con exactitud quién está invirtiendo en el país, porque puede haber gente que podría estar perseguida por la justicia de su nación, gente corrupta, incluso mafiosos. Ya hubo escándalos en Chipre, Malta, y en otras naciones donde justamente se buscaba atraer a inversionistas a cambio del otorgamiento de la nacionalidad”, indicó Belaunde.

En el caso de Chipre, numerosos oligarcas rusos habían comprado la nacionalidad, aunque muchos fueron revocados desde la invasión a Ucrania, pues ese Estado es miembro de la Unión Europea, que ha impuesto sanciones a varios millonarios rusos ligados con el Kremlin.

También puso como ejemplo a Dubái, emirato que acepta a inversionistas que puedan pagar una Golden Visa de 2,7 millones de dólares. Remarcó que en este rico territorio se ha detectado que viven narcos europeos sin ningún tipo de problema y que incluso desde ahí siguen gestionando sus negocios ilícitos.

“En este punto, hay que tener en cuenta que Donald Trump no es una persona muy escrupulosa como para verificar con rigor quién invierte. Incluso ha dictado una medida que dice que los empresarios norteamericanos no van a ser perseguidos por la justicia si pagan sobornos a gobiernos extranjeros. Es una persona que no va a ser muy prolija sobre ese tema”, sostuvo el analista.

Belaunde se refería a la orden que firmó Trump hace unas semanas para que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, suspenda las acciones que ejecuta bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero hasta que expida nuevas guías de aplicación que promuevan la competitividad de Estados Unidos.

El martes, se le preguntó a Trump si un oligarca ruso sería elegible para la tarjeta de oro y él respondió que “posiblemente”, porque hay “algunos oligarcas rusos que son personas muy agradables”.

Belaunde recordó que hay muchos oligarcas rusos bajo sanción de Estados Unidos y otros países de Occidente por su cercanía con el presidente Vladimir Putin. “Muchos de ellos son gente muy cuestionable”, dijo.

El analista también explicó que si a los compradores de la tarjeta de oro se les permite invertir en bienes raíces, Estados Unidos podría experimentar los problemas que están ocurriendo en países como Canadá y España, donde los precios de las viviendas y los alquileres se han disparado precisamente porque los extranjeros ricos incrementaron de manera exponencial la demanda. Ello ha obligado a esas naciones a reorientar sus políticas de captación de inmigrantes.

La organización Transparencia Internacional también ha llamado la atención sobre los riesgos que suponen las visas de oro en Europa. Ha asegurado que estos programas han convertido los derechos de ciudadanía y residencia de la Unión Europea en un bien de lujo. “Con suficiente dinero, cualquiera puede adquirirlos. Esta es una perspectiva particularmente atractiva para los delincuentes y los corruptos, y numerosos escándalos han demostrado que se están aprovechando de ello. Estos programas de pasaportes y visados dorados de la UE no tienen como objetivo la inversión o la migración genuinas, sino servir a los intereses corruptos”, remarcó.

Cada año, unas 50.000 personas

obtienen la nacionalidad a través de programas de inversión que ofrecen más de 100 países.

Reemplaza a la visa EB-5

La tarjeta de oro reemplazará a la visa EB-5, que según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha sido contaminada por el “fraude”.

La EB-5 fue creada por el Congreso en 1992 para otorgar green cards a inmigrantes que realicen inversiones de 1,8 millones de dólares en zonas de alto empleo y de 900.000 dólares en el ámbito rural, según el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Además, los beneficiarios deben crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses calificados.

USCIS detalla que el capital incluye dinero en efectivo, equipo, inventario u otros bienes tangibles, así como equivalentes en efectivo y deudas respaldadas por los activos del empresario extranjero.

La cadena CNN informó que empresas vinculadas a Trump y su familia también han utilizado el programa EB-5 para financiar importantes desarrollos inmobiliarios.

Según el Anuario de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, unas 8.000 personas obtuvieron visas de inversionista en el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre de 2022.

El programa también ha recibido críticas en el Congreso de Estados Unidos, donde se advirtió que se había desviado de sus objetivos y necesitaba ser reformado. Además, planteaba riesgos de fraude, incluida la posibilidad de que no se pueda verificar que los fondos de los inversionistas se obtuvieron legalmente.