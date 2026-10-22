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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Donald Trump ha deportado a unas 980.000 personas desde el inicio de su segundo mandato, según un informe del Migration Policy Institute (MPI) que documenta las consecuencias de su política de mano dura contra la inmigración, en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica cifras oficiales.

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