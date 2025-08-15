Trump habla con Lukashenko para agradecerle la liberación de 16 prisioneros

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que ha hablado con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para tratar la liberación de 16 prisioneros y la posibilidad de incluir a otros 1.300.

“He mantenido una maravillosa conversación con el altamente respetable presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El propósito de esta llamada es agradecerle la liberación de 16 prisioneros. También hemos discutido la liberación de otros 1.3000 prisioneros”, indicó el mandatario en Truth Social mientras volaba hacia Alaska para su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Donald Trump viaja a Alaska para reunirse con Vladimir Putin



En julio, el régimen bielorruso liberó a 16 presos políticos en un nuevo grupo de perdones presidenciales, pero grupos de la oposición bielorrusa criticaron que no se pusiera en libertad a disidentes de más alto perfil.

“Nuestra conversación ha sido muy buena. Hemos discutido muchos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska. Estaría encantado de encontrarme con el presidente Lukashenko en el futuro”, indicó Trump.

La llamada de Trump al líder autoritario y aliado de Putin, se conoce poco antes de que el estadounidense se reúna con el presidente ruso para tratar un posible alto el fuego en Ucrania.