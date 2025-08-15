El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Trump habla con Lukashenko para agradecerle la liberación de 16 prisioneros
El presidente estadounidense, , anunció este viernes que ha hablado con el presidente bielorruso, , para tratar la liberación de 16 prisioneros y la posibilidad de incluir a otros 1.300.

“He mantenido una maravillosa conversación con el altamente respetable presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El propósito de esta llamada es agradecerle la liberación de 16 prisioneros. También hemos discutido la liberación de otros 1.3000 prisioneros”, indicó el mandatario en Truth Social mientras volaba hacia Alaska para su reunión con el presidente de Rusia, .

MIRA AQUÍ: Donald Trump viaja a Alaska para reunirse con Vladimir Putin


En julio, el régimen bielorruso liberó a 16 presos políticos en un nuevo grupo de perdones presidenciales, pero grupos de la oposición bielorrusa criticaron que no se pusiera en libertad a disidentes de más alto perfil.

“Nuestra conversación ha sido muy buena. Hemos discutido muchos temas, . Estaría encantado de encontrarme con el presidente Lukashenko en el futuro”, indicó Trump.

La al líder autoritario y aliado de Putin, se conoce poco antes de que el estadounidense se reúna con el presidente ruso para tratar un posible alto el fuego en Ucrania.

