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Resumen

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El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington. (Foto: AP)
El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este miércoles a Texas para hacer campaña de cara a las elecciones al Congreso, mientras el candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton, atribuye a la Casa Blanca su desventaja en las encuestas, según una grabación filtrada.

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