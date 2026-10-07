El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este miércoles a Texas para hacer campaña de cara a las elecciones al Congreso, mientras el candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton, atribuye a la Casa Blanca su desventaja en las encuestas, según una grabación filtrada.

El mandatario participará en un mitin electoral a las 18.00 hora local (23.00 GMT) en San Antonio junto a Paxton, actual fiscal general de Texas y uno de sus históricos aliados.

La carrera por el escaño en el Senado por Texas se ha convertido en una de las más relevantes de cara a las elecciones del 3 de noviembre, ya que el estado se consideraba un bastión republicano, pero el promedio de encuestas de RealClearPolitics sitúa al demócrata James Talarico tres puntos por delante de Paxton.

Según un audio publicado este martes por el diario digital Axios, Paxton atribuyó durante un evento de recaudación de fondos su desventaja en las encuestas a la guerra de Irán y al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Es la guerra, son los precios de la gasolina, es el diésel”, se escucha decir a Paxton.

El republicano admitió que el elevado coste de la vida es su “mayor problema de lejos” y que su campaña está “teniendo dificultades con las cifras”.

The price of petrol and diesel is displayed on a pump at a gas station after Kenya's government announced a new increase in fuel prices, Nairobi May 17, 2023. Kenyan President William Ruto is seeking to repair a heavily-indebted economy inherited from his predecessor Uhuru Kenyatta, who ramped up borrowing to fund a splurge on costly infrastructure projects. Despite pledging to improve the lot of impoverished Kenyans during last year's election campaign, Ruto is now taking the politically unpopular step of raising taxes. (Photo by SIMON MAINA / AFP) / SIMON MAINA

No es el primer audio de Paxton que se filtra, ya que el diario The New York Times publicó la semana pasada otra grabación en la que aseguraba que la convención republicana que Trump organizó el pasado septiembre en Dallas (Texas) había perjudicado sus perspectivas en las encuestas.

La guerra con Irán y las políticas económicas de la Administración de Trump amenazan con pasar factura a los republicanos en las elecciones, en las que podrían perder ante los demócratas su actual mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Trump, sin embargo, se ha volcado de lleno en la campaña, con una batería de mítines electorales, y ha pedido a sus bases del movimiento MAGA (Hagamos Estados Unidos Grande Otra Vez) que acudan a votar como si él mismo estuviera en la papeleta, convirtiendo las elecciones en una suerte de referéndum sobre su gestión.

“Creo que nos va a ir muy bien. Los mítines que hago cada noche han cambiado las cosas. Estamos dejando que la gente sepa lo que han hecho los republicanos, y es increíble”, aseguró Trump el martes a la prensa.

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