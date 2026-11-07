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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras camina para abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras camina para abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
/ EMILY CURIEL
Por Agencia EFE

Cuando todo parecía apuntar a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderaría su discurso tras el histórico batacazo sufrido en las elecciones de medio mandato del martes, el republicano ha optado por una huida hacia adelante al nombrar al más radical de sus asesores como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

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