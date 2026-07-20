00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el lunes aranceles del 50 % a la mayoría de los productos canadienses, alegando que Canadá ha discriminado injustamente a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.