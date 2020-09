Conforme a los criterios de Saber más

“Magnate”: ese es el código que el Servicio Secreto tiene para referirse a Donald Trump. Si hay algo de lo que el presidente de Estados Unidos podía jactarse era de su riqueza, que a todas luces era visible para el mundo. Grandes edificios, una vida social codo a codo con el jet set. De hecho, gran parte de su imagen está construida sobre el pilar del triunfo, la del hombre que logra amasar una fortuna, y, en ese sentido, llegar a la presidencia era un paso más en la vida de la persona que ya lo tenía todo.

Pero todo apunta a que hay gato encerrado. El “New York Times” acaba de publicar una investigación en la que muestra su historial de pago de impuestos. Las cifras son llamativas: en el 2016 y 2017 pagó al fisco US$ 750; y de los 15 años anteriores, en diez no pagó impuestos porque indicó que tuvo pérdidas.

Con eso en mente, y con fechas decisivas tan cercanas (su debate con Joe Biden este martes 29 de septiembre, y las elecciones a poco más de un mes), valdría preguntarse si es que sus problemas financieros complicarán sus planes para reelegirse presidente.

“Los electores están viendo un menú de cosas, no están fijándose en una sola –cuenta a El Comercio el analista político argentino radicado en EE.UU. Hernán Molina (@HernanMolinaTV)–. La elección, además, está muy polarizada, como todo el país. Hay una pequeña franja de electores en el centro que gustan de algunas cosas de Trump y detestan otras. Y viceversa con Biden. Los Estados más importantes, los ‘battlegrounds’, como Pensilvania, Wisconsin, Minnesota, muestran que la cantidad de indecisos no llega al 8 o 9%, o sea que es muy pequeña, pero es lo suficientemente significativa como para hacer que la elección quede de un lado o del otro”.

Molina anota que esos Estados han sufrido un gran golpe en su economía debido a la crisis sanitaria. Antes, los ciudadanos de esas localidades estaban tranquilos; ahora, disgustados. ¿Cómo es posible que eso pasa si es que Trump es un gran negociador, un magnate? A ello habría que sumarle lo que los estadounidenses piensan sobre el pago de impuestos. “Es algo que nadie quiere hacer, pero que se considera necesario, y haber supuestamente mentido para no cumplir, es algo que es muy mal visto”.

Joe Biden y Donald Trump ya se preparan para el debate de mañana (Fotos: AFP)

-¿Te da la impresión de que Trump miente en sus reportes? No es que no tenga dinero, sino que está inflando sus gastos

Exactamente, parece ser un esquema para evadir impuestos. Si realmente el presidente perdió tanta plata, ¿cómo puede ser que bancos como el Deutsche Bank o Capital One le hayan extendido dinero? Aparte, el mismo Michael Cohen, su exabogado que le arreglaba los problemas, dijo y está en su libro, que el presidente infló el valor de sus propiedades para obtener más créditos. Este es el cabal de que la mentira tiene patas cortas. Esto eventualmente se iba a conocer, y salió a la luz un día antes del debate y a menos de 40 de las elecciones.

-¿Qué dicen las cifras sobre la intención del voto por Trump? ¿Esta noticia cambia el panorama?

Es verdad que hay fanáticos. Pero también hay gente que no va a votar por Trump, aunque que en su momento lo hizo tanto porque no quería darle su voto a Hillary Clinton, como porque les interesaba el perfil de una persona que se manejaba fuera de la política y que iba a limpiar esa ciénaga que supuestamente es Washington. Quizás esas personas ahora voten por Joe Biden. Hay encuestas que muestra que Biden ha ganado votantes blancos que uno podría pensar estaban con Trump. Wisconsin, Pensilvania, Minnesota, Michigan, Carolina del Norte y hasta Ohio, que fue un Estado en el que Trump ganó y debería estar ganando. Entonces, si una persona no es fanática de Trump, es muy probable que este tipo de noticias o tantas que hay sobre él, lo hagan votar por Biden. Ahora, Biden es parecido a Trump en tanto son dos hombres blancos, detalle que se alinea con lo que quiere el segmento de votantes conformado por el hombre blanco sin educación universitaria que vive en los suburbios.

Hernán Molina recuerda que Michael Cohen, exabogado de Trump, afirmó que este hacía jugadas contables para pagar menos impuestos. (Reuters).

-El presidente Trump ha dicho que lo publicado por el “New York Times” son ‘fake news’, y hay parte de la población que seguramente le creerá y que va a votar por él. ¿Cómo se explica la existencia de estos fanáticos?

Ahora estamos viviendo la época de la postverdad, donde los hechos, los números concretos y la ciencia son irrelevantes para un montón de personas. Para este grupo, lo más importante es lo que piensan y sienten, y una persona como Trump sabe apelar a esa sensibilidad. Como buen demagogo, él simplifica cosas que son muy complejas, ofrece soluciones simples para problemas complejos que no terminan por funcionar. Yo creo que hay un ir y venir, un ‘feedback’ entre él y su base, pero también sucede con otras personas que, por ejemplo, creen en lo que dice el partido demócrata, en sus valores. El país está muy polarizado, es un lado contra el otro, ya no es más la discusión sobre políticas públicas, sobre cuál debería ser el rol del Estado, si debe ser pequeño o grande, regulador o participante activo, un debate que sí se ve en Latinoamérica.

-Daba la impresión, hace varios años, de que aun cuando existían incompatibilidades en la mirada política de ambos partidos, todavía podían llegar a acuerdos, situación inimaginable en la actualidad. ¿Qué pasó?

Exactamente. Las cosas son difíciles porque se han usado tácticas extremistas, se han personalizado los debates, creado narrativas altamente movilizantes, bronca en la gente, varias veces recurriendo a las mentiras. Trump ha sido un maestro de estas acciones, siendo capaz de generar una bronca tan grande en la gente que se ve en las cosas que dicen sobre Biden o los demócratas. Esto lo vio John McCain cuando votó en contra de la ley que tenían los republicanos para desfasar el Obama Care. Cuando bajó al Senado, puso el pulgar hacia abajo, y en su discurso dijo que se tenía que volver al orden normal, al orden constitucional, a tener debates, pero llegar a acuerdos. Cómo un país no va a estar dividido cuando su presidente tira leña al fuego en medio de una crisis sobre los derechos civiles, y mientras los afroamericanos exigen que no los maten.

-El martes es el debate entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿El pago de impuestos de Trump se utilizará como un cuchillo?

En la televisión ya hay spots que hacen la comparación entre los impuestos que paga un maestro, un bombero y una enfermera con lo que pagó Trump. Eso ya está, lo están usando en contra de Trump casi a las cuatro horas de haberse conocido la información. Obviamente, Biden lo va a sacar mañana. En el debate, las dos campañas van a tratar de diferenciarse. Trump se mostrará como un hombre que se hace cargo y que tiene la energía para llevar adelante al país; Biden va a recordarle los miles de muertos, lo mal que manejó la pandemia, el desastre económico, y, claro, lo que él paga en comparación de las enfermeras, que aportan 20 o 30 veces más.

-¿Y en lo que respecta a las formas?

Una de las cosas que Biden tiene que hacer es mantener la calma, no permitir que el presidente tome el control, no responder a sus punzadas porque Trump es muy hábil para hacerlo y lograr que la gente salte. Si lo logra, tiene un mensaje claro y evidencia las diferencias entre un país gobernado por alguien como él o alguien como Trump, se puede marcar la diferencia. Otra de las cosas que se ve en las encuestas es que la gente confía en Biden para manejar mejor el tema racial, la pandemia. Básicamente, lo que la gente quiere es progreso con calma, y no este estado de ebullición, de división. Trump es eso: el caos continuo, la pelea.

