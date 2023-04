El expresidente de Estados Unidos -el primero en afrontar cargos penales- fue seguido por cámaras aéreas desde que salió de su residencia en la Torre Trump rumbo a la corte en la ciudad de Nueva York. Ya en el lugar, periodistas de todo el mundo lo esperaban listos para registrar la histórica imagen del exmandatario entrando a entregarse. Un espectáculo a la altura de un acontecimiento inédito y extraordinario para el país.

“Parece tan surrealista. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA!”, publicó en su red Truth Social, usando el acrónimo de “Make America Great Again” (“Devolver la grandeza a Estados Unidos”), el lema de su campaña electoral del 2016.

Sentado solemnemente en el tribunal, Trump escuchó la acusación por 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó que el exmandatario orquestó una trama ilegal que emitió “tres pagos a personas que decían tener información negativa” sobre él mismo. Los desenvolsos ocurrieron en el contexto de la campaña del 2016, que finalmente concluyó con la victoria del magnate republicano.

El exmandatario, que busca la nominación de su partido para regresar a la Casa Blanca en el 2024, se declaró inocente de todos los cargos.

Afuera, la policía de Nueva York estaba preparada para protestas de seguidores de Trump, muchos de los cuales habían hecho eco en las redes sociales de un discurso que el magnate repite hasta el cansancio: que es víctima de una cacería de brujas y que esta y las otras tres investigaciones en curso en su contra tienen motivaciones políticas. Pese a las precauciones de seguridad, no se registraron grandes manifestaciones en apoyo al expresidente.

Trump compareció en la corte de Manhattan. (Foto: AFP) / SETH WENIG

Cargos muy concretos

Aunque se sabía que la investigación giraba principalmente en torno a la actriz porno Stormy Daniels, que según los fiscales recibió 130 mil dólares por no revelar un encuentro sexual con Trump, la sorpresa estuvo en los detalles sobre pagos a otras dos personas para que guardaran silencio.

Los 34 cargos contra Trump están vinculados a una serie de cheques emitidos para el abogado personal de Trump, Michael Cohen, para reembolsarle por su papel en los pagos a Daniels. El letrado le pagó a la actriz del cine para adultos través de “una empresa pantalla”, de acuerdo con lo revelado por él mismo tras declararse culpable y cumplir condena, una cantidad que “supera el límite de contribuciones a campañas federales”, indicó Bragg.

Según la fiscalía, Trump emitió 11 cheques para Cohen “con propósitos fraudulentos”, que fueron procesados por su organización y “camuflados como pagos por servicios legales” prestados por el abogado pero que eran “ficticios”.

Los otros ‘silenciados’ fueron Karen McDougal, chica playboy 1988, que recibió 150.000 dólares por su silencio sobre una supuesta relación sexual con Trump y un antiguo portero de la Torre Trump “que decía tener una historia sobre un hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio”. A este se le pagó 30 mil dólares.

María Puerta Riera, politóloga y doctora en Ciencias Sociales, destaca que de todas las investigaciones que enfrenta Trump este es el caso que representa un menor riesgo para el expresidente, pues los cargos contemplan una pena máxima de cuatro años.

“El problema es que aquí se está hablando de falsificación de registros comerciales y esto es grave. Todos sabemos que en este país hay un seguimiento riguroso de ingresos y egresos porque hay que pagar impuestos. Además, muchos expertos han señalado que este no es un caso que se vaya a litigar con testigos u opiniones, sino que todo está registrado en papel. Estamos hablando de hechos muy concretos”, dice a El Comercio.

Pese a lo mediática de la jornada, la experta pide no olvidar que reicén se ha dado la formalización de una acusación contra Trump, lo que no implica que esté garantizada una condena. “No es un caso que vaya a implicar peligro para el expresidente como sí puede que sea el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en su cada, sino, sobre todo, el caso de Georgia porque ahí no solamente hay una violación a la ley electoral y a las leyes del estado, sino que hay grabaciones y eso es más delicado”, agrega.

1 ¿Cómo seguirá ahora este caso judicial en contra del exgobernante? Hay tres escenarios. El primero es que se retiren los cargos, una hipótesis relativamente frecuente en la justicia estadounidense pero bastante improbable en el caso de Trump dadas sus repercusiones. El segundo es que el acusado llegue a un acuerdo con los fiscales y acepte declararse culpable para evitar un juicio y recibir una sentencia más leve, pero esta opción también luce improbable porque el exjefe de Estado insiste en que no ha cometido delito. Y el tercero es que la justicia decida ir a juicio. 2 Si se da el tercer escenario, ¿cuándo empezaría este proceso? Según Juan Merchán, magistrado de la mismísima corte penal de Manhattan que dirige la acusación penal, el juicio en este caso de malversación contable podría comenzar en enero del 2024, es decir, recién dentro de nueve meses. Ello porque deben respetarse primero varios procedimientos con audiencias previas. Además, está claro que los abogados de Trump utilizarán todos los instrumentos a su alcance para retrasar el juicio a, por lo menos, el segundo trimestre del año próximo. 3 ¿Cuál es la pena que corresponde para los cargos imputados a Trump? En conjunto, los cargos conllevan una pena máxima de más de 100 años de prisión según la ley de Nueva York, pero una pena de prisión real si es declarado culpable en un juicio sería casi con toda seguridad mucho menor que eso. En la Gran Manzana, la falsificación de documentos comerciales es un delito menor punible con un máximo de un año de cárcel, pero se eleva a delito grave punible con hasta cuatro años de prisión cuando se hace para promover o encubrir otro delito. 4 ¿En caso de ser hallado culpable, le impedirá ello ser candidato o volver a ser presidente? No. En Estados Unidos una persona acusada o incluso condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo político y ser elegida. Eso sí, la Constitución fija una excepción: haber sido parte de una “insurrección o rebelión” contra EE.UU. Recordemos que este escenario no se puede descartar, ya que el exmandatario es objeto de una investigación de la justicia federal por su rol en el asalto al Capitolio por parte de sus huestes en enero del 2021, aunque hasta ahora no se han presentado cargos en su contra.

El problema de su discurso

Un factor importante de cara al impacto del caso en la campaña por la Casa Blanca es la actitud que Trump tome en adelante. Aunque el exmandatario se mantuvo con rostro impasible en la corte y solo rompió su silencio para declararse inocente, el juez le advirtió que se abstuviera de una retórica incendiaria que pudiera causar disturbios civiles.

Puerta destaca que en este momento los abogados del magnate se están centrando en arreglar el enredo en el que los mete su cliente cada vez que habla. Recuerda que cuando salieron del procedimiento de formulación de cargos, los abogados de Trump estaban afuera tratando de explicar sin mucho éxito por qué el expresidente compartió una imagen donde sale él con un bate de béisbol y el fiscal.

“Ese va a ser el problema que va a enfrentar no solo el equipo de defensa del presidente, sino su campaña porque ese discurso tiene muy buen resultado con su base, pero en realidad en este momento el jurado no va a ser su base, su jurado va a ser un conjunto de individuos en Manhattan que va a decidir si él cometió estos delitos o no. Para mí lo más difícil será hacer que él entienda que esto es serio, que aquí se está hablando de una institucionalidad aún cuando él rechace los cargos y la acusación”, considera.

En tanto, dado lo inédito del caso, se espera que Trump siga su estrategia habitual en los litigios, que consiste en aplazar los procesos todo lo posible. Por lo pronto, el exmandatario ya está de regreso en Florida, donde seguirá con su campaña a la espera de afianzar cada vez más su lazo con su fiel electorado.

“El expresidente ha estado sacándole partido a la situación. Desde que Trump dijo que ya sabía que iban a formularle cargos hemos visto una campaña sostenida de recaudación de fondos que, según su equipo, ha logrado varios millones de dólares”, concluye Puerta.

Donald Trump saluda a sus seguidores al llegar al Tribunal Federal de Manhattan para ser imputado. (Foto: AFP) / BRYAN R. SMITH