Aunque los cargos contra Trump todavía no se conocen, varios medios de comunicación estadounidenses señalan que podrían ser hasta 30.

Trump, de 76 años, podría enfrentar cargos de falsificación de registros comerciales, incluido al menos un delito grave, en la acusación dictada por un gran jurado de Manhattan, según dos fuentes que conocen del asunto citadas por la agencia AP.

Una combinación de imágenes de Stormy Daniels y Donald Trump. (Ethan Miller y Olivier Douliery / AFP). / ETHAN MILLER OLIVIER DOULIERY

El expresidente dejó el lunes su mansión floridana de Mar-a-Lago para volar hacia Nueva York. ”Iré a un tribunal, lo crean o no. ¡No se suponía que Estados Unidos fuera así!”, escribió el magnate en su red social Truth Social.

Cabe precisar que Trump ya lanzó su campaña para volver a la Casa Blanca en las elecciones del 2024, en este contexto se da su imputación.

¿Cómo será la presentación de cargos?

Trump comparecerá el martes ante el juez del distrito de Manhattan Juan Manuel Merchán, un respetado jurista y exfiscal que también juzgó una causa contra la Organización Trump por fraude fiscal el año pasado y estuvo en un caso relacionado contra Allen Weisselberg, director de finanzas de la compañía de Trump durante largo tiempo.

De acuerdo con Telemundo, Trump puede entregarse de manera voluntaria o ser arrestado para ser procesado como acusado.

Dicho medio señaló que oficiales que saben del plan dicen que el martes el expresidente se trasladará de la Torre Trump a la corte entre la 1 y la 1:30 de la tarde. Una vez en el lugar, será llevado directamente al decimoquinto piso del edificio.

“Una vez que se entrega voluntariamente, tiene que ser fichado; eso implica tomarle una muestra de ADN, tomarle fotografías y sus huellas digitales. También le darán un número de registro”, declaró a Telemundo el abogado constitucionalista Joseph Malouf.

36.000 agentes de policía

de Nueva York deben estar uniformados y listos para desplegarse el martes, según una orden de las autoridades.

No hay planes para esposar a Trump, de acuerdo con las mismas fuentes de Telemundo. Tampoco será ingresado a una celda de espera.

Una vez que se tomen las fotografías, el juez decidirá si se deben hacer públicas o no.

Después de este proceso vendría la acusación formal, donde se revelarán los cargos contra Trump. Por el momento se desconocen porque el documento está sellado, solo trascendió que son alrededor de 30.

El juez también tiene la facultad de permitir o no el ingreso de las cámaras de televisión a la corte.

“Se anticipa que son cargos de no violencia, que en Nueva York no tienen fianza; es decir, la persona siempre sale libre bajo palabra en casos donde no lo acusen de ningún crimen de violencia”, remarcó el abogado Joseph Malouf.

62 % de los estadounidenses

está a favor de la imputación a Trump, según una encuesta del canal de televisión estadounidense CNN

Una vez imputado Trump, lo que se vienen son las audiencias previas al juicio, que pueden resultar en un acuerdo de culpabilidad, algo que los abogados de Trump descartan, o los cargos pueden ser desestimados. Si no pasa nada de eso comenzará el juicio.

El abogado principal de Trump, Joseph Tacopina, aseguró a la cadena CNN que presentará una moción para desestimar el caso sobre el pago a Stormy Daniels.

“Mi equipo revisará cada asunto que podamos cuestionar y lo vamos a disputar. Por supuesto anticipo una moción para desestimar el caso porque no hay ninguna ley que lo sostenga”, aseguró Tacopina.

Trump ya adelantó que una vez terminado este proceso del martes, volará a Florida para pronunciar un discurso a las 20:15 (00:15 GMT del miércoles). También calificó su caso como una “caza de brujas” y “persecución política”.

Opinión Trump va a capitalizar la imputación Por Francisco Belaunde Matossian, analista internacional Este caso le está favoreciendo a Donald Trump en su campaña para las elecciones del 2024. Sus rivales en la primaria republicana están quedando afuera de la atención general y, además, nadie en el partido quiere aparecer dándole la espalda. Él está capitalizando el asunto para aumentar el apoyo a su candidatura. Además, quienes querían tomar distancia de Trump dentro del Partido Republicano, en particular el gobernador de Florida Ron DeSantis, ahora aparecen dándole su apoyo en este tema. Es más, DeSantis emitió un comunicado diciendo que él de ninguna manera contribuiría con la extradición de Trump si es imputado, aunque en realidad eso no será necesario porque ya dijo que se va a entregar. En cuanto a la dirigencia del Partido Republicano, veo complicado que le pidan la renuncia a su candidatura, incluso si a Trump le imputan por otros casos en los que está siendo investigado. Además, muchos congresistas republicanos y los mismos dirigentes adoptaron la teoría del fraude que fue esgrimida por él tras su derrota con Joe Biden. En todo caso, vamos a ver cómo se maneja el tema de Trump en las primarias, sus rivales no van a querer aparecer como cómplices de una “persecución política”, como Trump ha calificado su situación. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Trump llegó a dominar totalmente el Partido Republicano. Luego quedó debilitado tras las elecciones legislativas donde a sus candidatos les fue fatal, perdió un poco de peso porque se vio que proponía candidatos muy malos que terminaron perdiendo con los demócratas. Pero ahora con este asunto, él otra vez está relanzando su figura.

"Nunca tuve tanto apoyo como ahora"

Trump afirmó el domingo “no haber tenido nunca tanto apoyo y amor como ahora”. A través de su red Truth Social, dijo que ese apoyo es en realidad “contra los radicales de izquierda, revoltosos, extorsionadores, políticos sinvergüenzas y matones que están destrozando nuestro país”.

Partidarios de Trump se reúnen en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el 3 de abril de 2023, antes de su partida a Nueva York. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP). / CHANDAN KHANNA

Desde hace dos semanas, cuando se informó que era inminente la imputación de cargos contra Trump, el magnate está captando todos los titulares de la prensa escrita y en la televisión su caso es ventilado a toda hora. Ello, según sus colaboradores de campaña, ha revitalizado a sus simpatizantes.

De acuerdo con Univisión, su campaña dice que Trump ha recaudado más de 5 millones de dólares y sumado más de 16.000 firmas de voluntarios después de la acusación del jueves de la semana pasada.

Además… El Caso Stormy Daniels El caso contra Donald Trump presentado por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, gira en torno a la investigación por los 130.000 dólares pagados a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. El exabogado de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que organizó el pago con su dinero a Daniels a cambio de su silencio sobre un encuentro sexual que dice haber mantenido con el multimillonario en 2006. Trump siempre ha negado la aventura. El motivo por el que Trump enfrenta cargos es que cuando reembolsó a Cohen -algo que el expresidente sí reconoce-, el registro del pago dice que fue por honorarios legales. Fiscales en Nueva York dicen que esto equivale a falsificar registros comerciales. Se trata de un delito menor que se sanciona con una multa. Pero podría convertirse en grave si los fiscales alegan que el pago viola la ley electoral, si consideran que el presunto intento de Trump de ocultar sus pagos a Daniels fue motivado por no querer que los votantes supieran que tuvo una aventura con ella. Si es imputado por violar las leyes de financiamiento de campaña, se enfrenta a un delito grave de clase E y conlleva una pena mínima de un año de prisión y máxima de cuatro.

“Son indicadores clave de que los estadounidenses de todas las esferas están hartos y cansados del uso del sistema judicial como un arma en contra del presidente Trump y sus simpatizantes”, dijo Steven Cheung, portavoz de Trump.

El mismo Trump también ha posteado una petición para recaudar fondos en la campaña para su reelección, esta vez dirigida expresamente a los ricos: “Si te ha ido bien, lo cual fue posible gracias a las grandes políticas de la Administración Trump, envía tu contribución a donaldjtrump.com”, escribió.

El diario “The New York Times” señaló el domingo que “Trump florece en el brillo de su imputación”, y que contrariamente a otras personas que pueden quedar seriamente dañadas al saber que van a ser juzgadas, el magnate “recauda dinero, promueve su campaña y se esfuerza por reducir el caso a un espectáculo de suspenso”.