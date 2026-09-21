icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Trump inauguró el nuevo helipuerto de la Casa Blanca antes de viajar a Nueva York. Foto: Captura de video/El Mundo en VIVO/YouTube
Trump inauguró el nuevo helipuerto de la Casa Blanca antes de viajar a Nueva York. Foto: Captura de video/El Mundo en VIVO/YouTube
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este lunes el nuevo helipuerto de la Casa Blanca desde el que partió en el Marine One hacia la base militar de Andrews para dirigirse a Nueva York.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.