El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según un documento judicial conocido el martes.

Un jurado civil encontró responsable a Trump de agresión sexual y difamación.

“Hace tres años, de manera unánime, un jurado de nueve personas encontró al presidente Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll”, refirió Roberta Kaplan, abogada de la escritora, en un comunicado.

“Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”, agregó.

A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación de Trump contra el fallo inicial de mayo de 2023.