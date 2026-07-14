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Resumen

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E. Jean Carroll asegura que Donald Trump la violó en 1996. (AP Photo/Seth Wenig/Alex Brandon).
E. Jean Carroll asegura que Donald Trump la violó en 1996. (AP Photo/Seth Wenig/Alex Brandon).
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según un documento judicial conocido el martes.

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