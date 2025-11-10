Rudy Giuliani, exabogado personal del presidente Donald Trump, durante una pequeña rueda de prensa en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 7 de junio de 2022. Foto: EFE/EPA/Justin Lane/Archivo
Rudy Giuliani, exabogado personal del presidente Donald Trump, durante una pequeña rueda de prensa en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 7 de junio de 2022. Foto: EFE/EPA/Justin Lane/Archivo
Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros que apoyaron los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020
Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros que apoyaron los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020

Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros que apoyaron los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, , ha indultado a su exabogado personal , a su exjefe de gabinete y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman. La proclamación, publicada en internet el domingo por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales. Pero la medida subraya los esfuerzos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios el lunes.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Justin Lane

También fueron indultados los republicanos que actuaron como y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

La proclamación describió los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales de 2020 “como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense” y dijo que los indultos estaban diseñados para continuar “el proceso de reconciliación nacional”.

