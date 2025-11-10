Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros que apoyaron los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman. La proclamación, publicada en internet el domingo por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Juez ordena a exabogado de Trump entregar propiedades a trabajadoras electorales difamadas

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales. Pero la medida subraya los esfuerzos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios el lunes.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Justin Lane

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

La proclamación describió los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales de 2020 “como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense” y dijo que los indultos estaban diseñados para continuar “el proceso de reconciliación nacional”.