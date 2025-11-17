Los partidarios de Donald Trump protestan frente al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. (Foto de ALEX EDELMAN / AFP).
Los partidarios de Donald Trump protestan frente al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. (Foto de ALEX EDELMAN / AFP).
Trump indulta por segunda vez a un manifestante encarcelado por los disturbios en el Capitolio
Trump indulta por segunda vez a un manifestante encarcelado por los disturbios en el Capitolio

Trump indulta por segunda vez a un manifestante encarcelado por los disturbios en el Capitolio

El presidente estadounidense, , indultó por segunda vez a un miembro de la milicia implicado en los , que estaba en prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

Trump ya había indultado a Dan Wilson, miembro del grupo de extrema derecha Oath Keepers, el día de su toma de posesión el 21 de enero, junto con otros 1.500 alborotadores.

Francisco Sanz
Trump cambia de opinión y pide a los republicanos votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein

Pero Wilson también fue condenado a cinco años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego en su domicilio de Kentucky. .

Un decreto presidencial, fechado el viernes y al que tuvo acceso AFP, estableció que el último indulto era “pleno e incondicional”.

Los abogados de Wilson, George Pallas y Carol Stewart, afirmaron que él se sentía “aliviado de estar en casa con sus seres queridos” tras siete meses entre rejas. El manifestante debía salir en libertad en 2028.

La administración Trump argumentó inicialmente en febrero que el indulto no cubría la condena por tenencia de armas de fuego porque no estaba relacionada con los disturbios del Capitolio.

Un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos ingresa a su automóvil estacionado en la acera cerca del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos ingresa a su automóvil estacionado en la acera cerca del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON

Sin embargo, el cambió de opinión unas semanas más tarde y dictaminó que debía aplicarse a los delitos relacionados con armas porque se descubrieron durante una investigación del FBI sobre los disturbios.

Trump ha minimizado regularmente la gravedad de los disturbios en el Capitolio, calificándolos de “día del amor” y “demostración de afecto” hacia él.

Cientos de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento por impedir la certificación de la victoria de su oponente .

