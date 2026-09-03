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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una maqueta de un propuesto "Arco de la Independencia", en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una maqueta de un propuesto "Arco de la Independencia", en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump anunció este jueves que dentro de dos semanas comenzará la construcción de un arco de triunfo en Washington para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

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