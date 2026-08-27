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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación tras firmar una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a lago de América, el 27 de agosto de 2026. (EFE/EPA/AL DRAGO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación tras firmar una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a lago de América, el 27 de agosto de 2026. (EFE/EPA/AL DRAGO).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este jueves que se está planteando cambiar el nombre al océano Atlántico o Pacífico para denominar a alguno de los dos como “océano América”.

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