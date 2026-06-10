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El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este miércoles que su país está preparando nuevos ataques contra Irán, tras advertir de que la República Islámica tardó demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora tendrá que pagar las consecuencias.

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