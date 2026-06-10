El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este miércoles que su país está preparando nuevos ataques contra Irán, tras advertir de que la República Islámica tardó demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora tendrá que pagar las consecuencias.

“Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir”, dijo Trump a Fox News.

Estas declaraciones llegan después de que ordenara a las fuerzas estadounidenses atacar varios puntos del sur de Irán como represalia por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz, en lo que fue la noche más intensa en actividad militar desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

Trump añadió a Fox News que Teherán ha estado “dando largas” en unas conversaciones de paz que han avanzado poco en las últimas semanas y que han enquistado un conflicto iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Poco antes, el presidente afirmó en su red Truth Social que “Irán solo habla y no actúa”.

“¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, agregó.

El humo y el fuego se elevan desde el lugar de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo). / ATTA KENARE

Irán dijo que respondió a los ataques de EE.UU. con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin “inmediato” de los disparos.