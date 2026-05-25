El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que sus aliados del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita y Qatar, deben adherirse a los Acuerdos de Abraham y normalizar las relaciones con Israel una vez se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán.

“Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, declaró en su red Truth Social.

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Trump planteó este asunto durante una conversación telefónica que tuvo el sábado con líderes y representantes de Arabia Saudita, Baréin, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

El líder estadounidense opinó este lunes que la adhesión a los Acuerdos de Abraham “debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudita y Qatar, y todos los demás deberían seguir su ejemplo”.

Consideró que “es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo, y eso se aceptará, pero la mayoría debería estar preparada, dispuesta y capacitada para convertir este acuerdo con Irán en un acontecimiento mucho más histórico”.

Trump planteó incluso la posibilidad de que Irán también normalizara sus relaciones con Israel: “¡Vaya, eso sí que sería algo especial”, declaró.

Según se ha filtrado en medios, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio.

La Administración anterior del demócrata Joe Biden (2021-2025) buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.

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