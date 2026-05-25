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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar un avión en el aeropuerto de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 22 de mayo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar un avión en el aeropuerto de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 22 de mayo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que sus aliados del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita y Qatar, deben adherirse a los Acuerdos de Abraham y normalizar las relaciones con Israel una vez se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán.

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