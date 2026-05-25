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El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidas, aunque no ofreció detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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