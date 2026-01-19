El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One el 11 de enero de 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)
Trump insiste en que ha llegado el momento de eliminar la "amenaza rusa" de Groenlandia
El presidente estadounidense, , criticó este lunes que Dinamarca haya sido incapaz de “eliminar” la “amenaza rusa” de y consideró que ha llegado el momento de hacerlo.

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

PUEDES VER: Senadores de EE.UU. rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia

El líder republicano lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla “por las buenas o por las malas” con el supuesto objetivo de frenar que China o Rusia ocupen antes ese territorio.

El sábado amenazó además con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión, cifra que podría subir al 25 % a partir de junio en caso de persistir en su actitud.

Esto ha provocado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijera el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” para “seguir coordinando” la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

