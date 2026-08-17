El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reiteró este lunes que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio que aspiraba a terminar con la guerra en Oriente Medio.

“El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

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El plazo establecido en el memorando, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra, termina este lunes sin que se haya conseguido la paz y con Estados Unidos e Irán enrocados en sus posiciones.

El vencimiento es sobre todo simbólico dado que en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del petroleo.

Precisamente, Trump aseguró el viernes pasado que planeaba declarar Ormuz un “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”, elevando el tono contra Teherán.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, declaró Trump en un mitin político en Long Island (Nueva York).

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la semana pasada que Estados Unidos adoptará pronto medidas económicas sin precedentes contra Irán.

“Estén atentos a nuevos anuncios la próxima semana porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, dijo Bessent, y añadió que esas decisiones formarían parte de un “doble golpe” que incluiría mantener el bloqueo de los puertos iraníes.