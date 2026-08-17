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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la firma de una orden ejecutiva que revisa las recomendaciones sobre vacunación infantil, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la firma de una orden ejecutiva que revisa las recomendaciones sobre vacunación infantil, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reiteró este lunes que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio que aspiraba a terminar con la guerra en Oriente Medio.

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