Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de febrero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de febrero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a insistir este domingo en que las elecciones en Estados Unidos están “amañadas” y son “fraudulentas”, mientras se prepara para hacer campaña para los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Trump insiste en que las elecciones en Estados Unidos están “amañadas” y son “fraudulentas”
EEUU

Trump insiste en que las elecciones en Estados Unidos están “amañadas” y son “fraudulentas”

Estudiantes inmigrantes en Minneapolis recurren a clases virtuales por temor a ser deportados
EEUU

Estudiantes inmigrantes en Minneapolis recurren a clases virtuales por temor a ser deportados

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia
Actualidad

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela