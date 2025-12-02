Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto a sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas
Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”
El presidente de Estados Unidos, , insistió este martes en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, , a las que acusa de transportar drogas.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump advirtió también que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano , al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

Previamente, , había asegurado que el Pentágono apenas ha “comenzado a atacar barcos narcotraficantes” en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes de uno de los bombardeos que llevó a cabo sobre supuestas narcolanchas en el Caribe el pasado septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete el 2 de diciembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Apenas y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró el secretario de Guerra de EE.UU.

Hegseth aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, que según la clasificación de la Casa Blanca son grupos terroristas de origen venezolano incluidos en su estrategia de despliegue militar en el Caribe y presión sobre el .

