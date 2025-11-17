El presidente estadounidense Donald Trump observa durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump observa durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025.
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela: “Tenemos que encargarnos”
Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela: "Tenemos que encargarnos"

Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela: “Tenemos que encargarnos”

El presidente de , , insistió este lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con el líder chavista de , .

No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, dijo hoy Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Francisco Sanz
Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente”, aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

Trump dijo que Maduro que “no ha sido bueno con EE.UU.” y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford.

No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable”, añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.

Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él”, añadió sobre Maduro.

Trump ya aseguró el domingo que “podría haber discusiones” con el gobernante venezolano, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles.

Este domingo el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cártel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es “un invento”.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

