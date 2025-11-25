El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Federico PARRA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump insiste en que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”
Resumen de la noticia por IA
Trump insiste en que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”

Trump insiste en que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , insistió este martes en que “podría hablar” con el líder chavista de , , para “salvar muchas vidas” y agregó que se pueden “hacer las cosas por las buenas”, pero también “por las malas”.

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: “Podría hablar con él, ya veremos”, respondió el mandatario estadounidense.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro dice que Venezuela vive una “coyuntura decisiva para su existencia” como república

Es el líder” y “podemos salvar vidas”, agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)

Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.

VIDEO RECOMENDADO

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC