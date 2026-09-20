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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos precios de "nación más favorecida" para ciertos medicamentos durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos precios de "nación más favorecida" para ciertos medicamentos durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en la encuesta que ha lanzado para cambiar el nombre a la inteligencia artificial, mientras el debate sobre la necesidad de regular el sector aumenta en el país.

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