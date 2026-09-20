El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en la encuesta que ha lanzado para cambiar el nombre a la inteligencia artificial, mientras el debate sobre la necesidad de regular el sector aumenta en el país.

“Vamos a retirar ‘inteligencia suprema’ de la competición y a permitirles votar por las dos finalistas: ‘inteligencia superior’ o ‘inteligencia extrema’. ¡Comienza una nueva votación!”, escribió el mandatario en sus red Truth Social, replicando un mensaje del día anterior en que daba tres opciones a sus seguidores para renombrar a la IA.

Trump justificó el sondeo asegurando que “muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante”.

La inteligencia artificial se ha convertido en intenso tema de debate en Estados Unidos en las últimas semanas, tras la alerta de algunos directivos de empresas de IA sobre sus riesgos, que han llegado a equiparar con pandemias o una guerra nuclear.

Más de un centenar de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes pidieron la semana pasada al presidente, el republicano Mike Johnson, que cancelara el receso y permitiera una sesión para votar una legislación especial y bipartidista sobre la IA.

Sin embargo, el receso de la Cámara se mantiene y no volverá a reunirse hasta el próximo 9 de noviembre, una vez que se hayan celebrado las elecciones de medio mandato.

Una foto tomada el 2 de enero de 2025 muestra las letras AI de Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación Chat AI en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, Alemania Occidental. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

En medio de este debate público, el expresidente Barack Obama, que no suele intervenir en cuestiones políticas, se pronunció este viernes en una intervención en la Universidad de Colgate en Nueva York sobre la necesidad de que el Gobierno entre a regular la inteligencia artificial.

“Escuché a uno de los principales asesores de Donald Trump argumentar que ‘el mercado se encargará de la IA’”, afirmó Obama, pero “así no es como tratamos a las aerolíneas, ni a las farmacéuticas, ni a las empresas alimentarias”.

Ante las advertencias sobre los riesgos reales para la humanidad, Obama insistió en la necesidad de una regulación y avisó de que “tenemos un lapso de al menos un par de años en el que las cosas avanzan muy rápido y tenemos una administración que no es capaz o no está dispuesta —yo diría que ambas cosas— a elaborar un marco regulatorio serio”.