Trump insiste en que se marchó de cumbre con Kim Jong-un por acuerdo "inaceptable"

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado en que tuvo que marcharse de la cumbre de esta semana en Hanói con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un porque el acuerdo que había sobre la mesa era "inaceptable".

"Me tuve que marchar porque a veces tienes que irte -dijo Trump-. El acuerdo era inaceptable para mí. No me gustan estos pactos que hacen los políticos. Hicieron un acuerdo por hacerlo, pero yo quiero un acuerdo que funcione".

Aun así, aseguró que por lo menos Pyongyang no está llevando a cabo pruebas de su armamento nuclear.

El mandatario pronunció estas palabras durante el discurso que dio en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en National Harbor (Maryland), en las afueras de Washington.

"Corea del Norte tiene un futuro económico increíble y brillante si hacen un acuerdo, pero no tendrán ningún futuro económico si tienen armas nucleares", señaló Trump, quien destacó que "la relación (bilateral) parece que es muy fuerte".

"Eso es algo importante especialmente cuando estamos tratando con este tipo de situación", consideró.

En su discurso, también hizo mención al joven estadounidense Otto Warmbier, fallecido tras pasar 17 meses preso en Corea del Norte.

Trump ha recibido críticas en Estados Unidos por sus declaraciones del jueves en Hanói, cuando subrayó que pensaba que Kim no había estado involucrado personalmente en los hechos. Ayer los padres del joven lo contradijeron en un comunicado y acusaron directamente al líder norcoreano de estar detrás de la muerte de su hijo.

"Estoy en una posición tan horrible, porque por un lado tengo que negociar, y por otro, amo al señor y a la señora Warmbier, y amo a Otto", aseguró hoy el presidente en la CPAC.

Apuntó que "es un equilibrio muy muy delicado. Él (Otto) era un hombre joven muy especial y ver lo que ocurrió, tan malo, fue tan malo".

Otto Warmbier viajó como turista al país asiático a finales de 2015 con la empresa Young Pioneer Tours y, al término de su visita, fue detenido y sentenciado a quince años de trabajos forzados acusado de robar un cartel de propaganda del hotel en el que se hospedó.

Warmbier, de 22 años, perdió la vida en junio de 2017 tras pasar más de año y medio preso en Corea del Norte y ser devuelto a Estados Unidos en coma poco antes de su fallecimiento.



Fuente: EFE